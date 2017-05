Der Kulturverein Hüttenberg - Norikum lädt ein zu "Mein Leben" es war Liebe, die mich überleben ließ - ORS Hermann Juritsch.



Die Veranstaltung ist am Samstag, dem 13. Mai um 19.30 Uhr im Bergrichterhaus Hüttenberg.



Handlung:

Das Aufwachsen von OSR Hermann Juritsch fiel in die schwierige Zwischenkriegszeit, den furchtbaren 2. Weltkrieg und die Gründung der II. Republik Österreich.

Gemeinsam mit Familienmitgliedern (Christine Ullreich und Rudi Schratter) wird der Zeitabschnitt von 1927 bis 1947 durch Texte und Bilder in Erinnerung gerufen und soll zum Nachdenken anregen.

Passend vor dem Muttertag wird auch das Los der Frauen von damals geschildert.

Marlene Ullreich, Konzertpianistin, begleitet den Abend musikalisch am Klavier.

Wir freuen uns, dass Herr Hermann Juritsch, u.a. 31 Jahre Volksschuldirektor von Knappenberg, Persönliches aus seinem Buch „Mein Leben“ liest.



Eintritt: Freiwillige Spende