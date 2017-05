Am Samstag, dem 20. Mai findet die Veranstaltung Night of Drums Funky Latin in der Blumenhalle statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.Südamerikanische Rhythmen gepaart mit souligen und funkigen Nummern – das wird die „Night of Drums III – Funky Latin“. Und als leicht gruselige Draufgabe kommt Besuch von Frankenstein persönlich. Was auf den ersten Blick etwas verwirrend scheint, sind die Zutaten der diesjährigen „Night of Drums“, einer Veranstaltung die zu den größten im Land im Bereich Schlagzeug und Percussion gehört.Das Kärntner Trommlerkorps, das SchlagWerkEnsemble und die DrumAcademy werden bei den Konzerten ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen präsentieren.Da der Schwerpunkt auf lateinamerikanischer Musik liegt, kommen natürlich viele spannende Instrumente aus dieser Gegend zum Einsatz, die man bei hier eher selten sieht. Insgesamt werden über 70 Schlaginstrumente die Bühne befüllen. Dazu gehören auch Alltagsgegenstände wie Leitern und Kübel.

Bei den Konzerten kommen auch Stücke zur Aufführung, die das Kärntner Trommlerkorps im Herbst bei einer Schweiz-Tour präsentieren wird. Das Trommlerkorps wird dabei Österreich alleinig beim Schweizer Tambourenfestival in Lenzburg (AG) vertreten. Zu dieser Veranstaltung reisen die Kärntner Jungs gemeinsam mit über 500, vorwiegend Schweizer Trommlern an.Allgemein ist man zunehmend international orientiert. Ein Besuch einer Delegation vom Kärntner Trommlerkorps beim „International Rudimental Drummers‘ Symposium“ vergangenen September in Bern eröffnete die Möglichkeiten viele Kontakte über die ganze Welt zu knüpfen. Zukünftig soll sich das durch verstärkte Reisetätigkeit des Kärntner Trommlerkorps, aber auch durch Besuch von Gruppen und musikalischen Persönlichkeiten im Drumming-Bereich in Kärnten und St. Veit zeigen.Karten für die Veranstaltungen:€ 12 VVK€ 3 für Kinder bis 12 Jahre€ 13,50 oeticket€ 16 AKKarten erhältlich bei allen Raiffeisen Banken und oeticket-Stellen.