Paul Lamb und The King Snake

AT

Sankt Veit an der Glan

, Burggasse 9 , 9300 Sankt Veit an der Glan AT

Herzogburg (Burgsaal) , Burggasse 9 , 9300 Sankt Veit an der Glan AT

Am Freitag, dem 20. Oktober findet die Veranstaltung Paul Lamb und The King Snake statt.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in der Herzogburg St. Veit-Burgsaal.



Der Verein Burgkultur St. Veit freut sich auf Ihr Kommen.