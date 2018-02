Am Mitwoch, dem 21. Feber findet in der Blumenhalle St. Veit Roland Düringer - Der Kanzler statt. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr und Karten sind bei den Ö-Ticket Vorverkaufsstellen erhätlich.

Der Kanzler, einst Hoffnungsträger der Partei, wird am Abend nach verlorener Wahl der Politik den rückgratlosen Rücken kehren. Politik wäre ja so einfach, wenn es nur diese lästige Bevölkerung nicht gäbe. Anstatt zu agieren, hatte der Kanzler stets nur zu reagieren. Regieren und reagieren. Klingt zwar ähnlich, ist aber etwas ganz Anderes. Und während der Kanzler am frühen Morgen über den Dächern der Stadt an seiner letzten Rede feilt, hört er wieder einmal die mahnenden Worte seiner Mutter:"Allen Menschen Recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann!"