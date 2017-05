, Dr. Arthur-Lemisch-Straße 15 , 9300 Sankt Veit an der Glan AT

BRG-Sporthalle , Dr. Arthur-Lemisch-Straße 15 , 9300 Sankt Veit an der Glan AT

Am Freitag, dem 19. Mai findet das jährliche Schülerkränzchen statt, diesmal unter dem Motto "Ship Ahoy, work like a captain, party like a sailor".



Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im BG/BRG St. Veit an der Glan.



Eintritt: Freiwillige Spende