Tag der offenen Tür in der Kindertagesstätte "Bimbulli"

Kindertagesstätte Bimbulli , Hauptpl. 8 , 9556 Liebenfels AT

Am Freitag, dem 19. Mai stehen die Türen in der Kindertagesstätte "Bimbulli" in Liebenfels offen.

Der Tag der offenen Tür findet ab 14 Uhr statt.



Der Vorstand und das Team freut sich auf zahlreiche Besucher.