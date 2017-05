Am Donnerstag, dem 18. Mai ist Tag der offenen Tür in der Kita "Hokus Pokus" in Wieting.



Der Tag der offenen Tür findet von 8 Uhr bis 12 Uhr statt, und man kann die Kita in Wieting kennen lernen.



Die Kinder können die Räumlichkeiten erkunden, die Atmosphäre erschnuppern und erspüren, weitere Informationen erfolgen dann vor Ort.