Am Samstag, dem 20. Mai ist es endlich so weit und das Terassenbad in Klein St. Paul eröffnet.



Öffnungszeiten:

Mai und Juni:

Montag und Freitag von 12 Uhr bis 19 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertage von 9 Uhr bis 19 Uhr



Juli und August:

täglich von 9 Uhr bis 19 Uhr