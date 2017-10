AT

, St. Michalerstrasse 2 , 9400 Wolfsberg AT

Lavanthaus/Lavantlounge , St. Michalerstrasse 2 , 9400 Wolfsberg AT

Kostenfreie Ernährungsworkshops für werdende und frischgebackene Eltern

Bei diesen Workshops geht es zu 100% um den Nachwuchs. In den ersten Monaten ist das Baby mit Muttermilch bzw. mit Säuglingsanfangsmilch bestens versorgt, später braucht es aber mehr. Wir besprechen, wie der Übergang von der Milchnahrung zur Beikost bedarfsdeckend und in einem individuellen Tempo erfolgen kann. Damit Sie sich sicher sind– von Anfang an!