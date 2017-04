Cafe Lisi sagt Adieu

22.04.2017, 10:03 Uhr

und ihrem Ehemannein beliebter Ort für jung und alt, wo man Zeit und Sorgen vergessen, sich mit Freunden treffen oder einfach nur zum Schauen hingehen konnte.Mit Ende April schließt das beliebte Cafe seine Pforten und so wurde am Freitag, dem 21. April 2017 zur großen Abschiedsparty in das kleine Lokal geladen. Es war so ziemlich jeder dabei, der die beiden Wirtsleute kennt und so platzte das Lokal sprichwörtlich aus allen Nähten. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge wurde eine letzte Party gefeiert, die dem Cafe seinen legendären Ruf bescherte: lustig und laut aber doch verschwiegen!