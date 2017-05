Ein toller Tag mit der Feuerwehr Hörzendorf Projern

07.05.2017, 22:31 Uhr

und Kameradschaftsführerluden am Sonntag, dem 7. Mai 2017 zum schon traditionellen Tag der offenen Tür ins Rüsthaus. Nach der Florianimesse, zelebriert von Provisorund musikalisch gestaltet von der Singgemeinschaft Projern wurde gemeinsam gegessen, getrunken und der Sonntag genossen. Spannende Höhenflüge bot die Drehleiter, die kleinen Besucher erfreuten sich in der Hüpfburg.Mit dabei waren die Vizebürgermeisterund, Moderator und Entertainerundvon der Buschenschank Holzer in Holz,von der gleichnamigen Mostschenke sowie Abordnungen der Feuerwehren Treffelsdorf, St. Donat, St. Veit, Pölling, Stegendorf und Kraig.