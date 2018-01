In Lölling sind die Narren los

27.01.2018, 17:43 Uhr

In der Lölling fand am Freitag die Faschingssitzung statt.

LÖLLING (vg). In Lölling fand am Freitag die Faschingssitzung beim Forellen-Gasthof Lauchart statt. Mehr als 100 Gäste folgten der Einladung zum 5-jährigen Jubiläum der Faschingssitzung. Circa 35 Akteure boten den Zusehern eine Sitzung mit viel Witz und Charme. Der Erlös der Faschingssitzung wird an die Volksschule Land und Leben in der Lölling gespendet.Mit dabei waren der neue Obmann des Vereins Schule Land & Leben , Bürgermeistermit Ehefrau, Klippitztörl-Hüttenwirt, Hotelierinmit Lebensgefährtenund den Elternund. Obmann des 8-Gsong, Holzexpertemit Gattinsowie Gastronomin. Musikalisch umrahmt wurde die Sitzung von, durch das Programm führte