Oktoberfest Liebenfels: Feiernd und flirtend durch die Nacht

08.09.2018, 23:34 Uhr

, Obmannund Kapellmeisterein Garant für Stimmung, Flirt und gute Laune. In mehreren Zelten wird Besuchern alles geboten, was ein Partyherz verlangt: Bars zum Kennenlernen, Live-Musik , Discoklänge zum Näherkommen und Gedränge für zufällige Berührungen.

So fanden auch heuer, am Samstag, dem 8. September 2018 hunderte Besucher den Weg auf den Sportplatz in Liebenfels. Und sie kamen voll auf ihre Kosten. Nach dem etwas nassen Bieranstich, durchgeführt von Bürgermeister, nahm die Partynacht ihren Lauf. Und wer bis dahin nicht in Stimmung war, dem heizte die "Meilenstein", die coole Band rund um Frontman, im großen Festzelt ein.