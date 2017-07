Pensionist / Flexibel sein

25.07.2017, 17:06 Uhr

Der Alltag vieler PensionistenHeutige Thema…: Flexibel seinFinden Sie Menschen bewundernswert, die sehr Konsequent sind, wie z.B. den Tag mit vollen Energie und Drang an den Tag gehen, der gelernt hat, findet immer eine Aufgabe was den Tag ausfüllt oder gewisse Pensionisten findet das Abnehmen eine Aufgabe um Gewicht und Gesundheit zu bewahren, auch das Sie gewissenhaft regelmässig einhaltet beim Medikamenten Haushalt; daher darf mann bei denen sich darauf verlassen kann, das sie bestimmt nicht auf dem halben Weg aufhören ?! Ich selber z.B. halte den Spielregel ein, denn vor kurzem bei der Gesundheit`s Untersuchung wurde mir ein gutes Zeugnis Ausgestellt und Gratuliert, mein eigener Stolz, oder Gehören Sie zufällig auch vielleicht selbst zu diesem Typus? Falls nicht, versäumen Sie vermutlich gar nicht mal so viel. Unterhält mann sich, mit die-se ach so konsequenten Menschen, entsteht oft folgender Eindruck: was ist nur geschehen, einer hat mir Gesagt, wenn mann Alt wird, wird mann kleiner !? was meint Es nur mit diesem Satz……..(vielleicht kann es mir jemand Sagen/Schreiben) meine Überlegung sagt, das Flexibel des durchhalten wird als wichtiger betrachtet, als das Richtige zu tun, oder als ob Durchhalten automatisch richtig wäre. Das ist es oft aber nicht. In manchen Situationen ist das Einleuchtend: daher soll das durchhalten nicht als Sture Einteilung sehen, sondern jeweils den Tag anpassen, und mit Freude den Tag versüssen, wenn`s Ihr aber was anders denken, kann sein das Sie sich verlaufen haben, führt der eingeschlagenen Weg nicht zum Ziel, und Sie drehen um, Wenn Sie etwas Ungenießbares serviert bekommen, lasse Sie es stehen, Wenn jemand über irgendetwas Meckern, so drehen sie einfach um, usw. jeder kann beliebigen irgendwelche Sätze dazutun; In anderen Bereichen glauben Sie aber, dass Sie unbedingt durchhalten müssen, w.z.B. mit einen Hobby angefangen haben, für Gesundheit etwas gutes tun, oder schlicht und einfach einer neuen Partnerschaft sind; Wenn Sie wirklich konsequent sind, müssen Sie nicht überall durchhalten. Sondern können auch etwas aufgeben, das Sie nicht weiterbringt oder unglücklich macht, denn in eine Depression zu fallen ist mit Sicherheit keine Lösungen, aber jene Leute, die alles bis zum bitteren Ende durziehen , sind nicht bewundernswert, sondern mit Kopfschütteln zu bedauern. Denn Sie haben das Gefühl, das sie es sich nicht erlauben können, irgendwo nachzulassen. Seien Sie flexibel statt getrieben! Also in Bereichen konsequent, die Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterbringen. Alle anderen Irrwe-ge können Sie verlassen:……Das wäre für Heute, wenn wer Interesse über diesen Artikel gute oder schlechte Meinung hat, der die Mut haben und Mitdiskutieren meine Adresse istKoinig Herrengasse 21 9360 Friesach …. gerald.koinig1450@gmail.com