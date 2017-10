Sein Antlitz - Die Botschaft der Evangelien

Szenische Darstellung, musikalisch umrahmt

"Je öfter man einen Text hört, desto weiniger hört man auf ihn". So geht es heute vielen Menschen, wenn sie im Gottesdienst Bibeltexte hören. Und dabei gilt die Bibel - allein literarisch - als Meisterwerk und für Christen ist sie der Ausdruck der Verbindung von Gott und Mensch, von Himmel und Erde.In der szenischen Darstellung präsentiert Janko Krištof einige der schönsten und zentralsten Texte des Neuen Testaments. Auf existentielle Weise wird Gottes-Wort in Menschen-Wort erlebbar und eine Brücke schlagen in die Gegenwart. Spüren Sie die Unmittelbarkeit der biblischen Botschaft und die Intensität der Sprache.Im Reformationsjahr 2017 wird so die Bedeutung der Bibel für katholische und evangelische Christen auf neue Weise erlebbar.

Darstellung/ Erzählung: Janko Krištof, Pfarrer von LudmannsdorfMusik: Elisabeth Goritschnig, HarfeRegie: Alexander TolmaierAssistenz: Anni BoštjancicEintritt: Freiwillige Spende!Veranstalter: Kath. Bildungswerk Althofen