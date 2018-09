St. Veit: Buchpräsentation mit drei Ansichten

12.09.2018, 09:17 Uhr

Stephan Schulmeister präsentierte sein neues Buch, darauf folgte eine Podiumsdiskussion mit Peter Kaiser und Erich Dörflinger. Alle drei präsentierten dem Publikum ihre Ansichten.

ST. VEIT (vg). Der Bund sozialdemokratischer Akademiker (BSA) veranstaltete in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Besold und der Stadtgemeinde St. Veit am Dienstag eine Buchpräsentation des neuen Buches "Der Weg zur Prosperität" von. Schulmeister erklärte mit Statistiken aus dem Buch den "marktreligiösen" Charakter der neoliberalen Theorien und entwarf neue Wege zur Prosperität in einem gemeinsamen Europa. Nach einem groben Einblick in sein neues Buch folgte eine "Podiumsdiskussion" mit Landeshauptmann, Flex- Geschäftsführer von Althofenund dem Ökonom selbst. In der Diskussion wurden die Themen: ein soziales Österreich in einem gemeinsamen Europa, der 12-Stunden Tag, warum eine Einbindung von Sozialpartnern in politischen Entscheidungen wichtig sei und die Zukunftsvisionen besprochen. Die Leute konnten zu allen Fragen die Sicht des Unternehmers, des Politikers und des Ökonoms hören. Durch den Abend führtenund

Unter den interessierten Gästen im Rathaus waren Landesrätin, die Landtagsabgeordnetenund, BürgermeisterVizebürgermeister, Stadträtindie Gemeinderäteund, Bürgermeisterin von Klein St. PaulLandesvorsitzender des BSA, Bänker, Kulturkennerund Chefredakteurin der Kleinen Zeitung