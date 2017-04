Tag der offenen Türe am Bibelwanderweg in St. Oswald bei Eberstein

Gott die alles entscheidende Wirklichkeit, die Quelle allenLebens, aller Hoffnung und alles Guten. Die Wanderung solldazu dienen, das Vertrauen in Gott zu stärken, die Freudean Gott zu vertiefen, die Größe Gottes zu bewundern undin seiner Liebe zu gesunden.Mit dieser Wanderung geben wir Gott die Ehre und die Gelegenheit,zu uns zu sprechen. Prüfe, wo stehst du, wenner dich ruft. Du siehst ihn nicht, aber er ist da. Er sprachmit den Propheten, aber war immer noch nicht sichtbar da,aber durch Jesus war er da. Eine Wanderung in der Naturdes Schöpfers hilft Abstand zu den Alltagssorgen zu gewinnenund lässt dankbare Freude aufkommen.

Gäste haben geschrieben: „Jede Station ist eine heiligeMesse“, traumhafte Inspiration und man freut sich immerschon auf die nächste Tafel.Zur Autorin:Rosalinde Tessmann istdie Initiatorin des Bibelwanderweges.Kontakt:Biolandhaus ArcheFamilie TessmannVollwertweg 1 a9372 Eberstein /St. OswaldRosal inde TessmannBIBELWANDERWEGTag der offenen Tür – Samstag, 6. Mai 2017, ab 11:00 Uhr15 STATIONEN AUF DEM BIBELWANDERWEG INST. OSWALD/EBERSTEIN (KÄRNTEN)Geführte Wanderung mit Rosalinde Tessmann am Tag deroffenen TürStation 1: Herzlich willkommen!Station 2: Wie entstand die Bibel?Station 3: Ihr müsst von Neuem geboren werden.Station 4: Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, der Weg unddas Leben.Station 5: Die Sünde verspricht viel und nimmt dir alles.Station 6: Die Bibel ist nicht ein Geschichtsbuch oder einMärchenbuch. Du bist Gottes Eigentum.Station 7: Lebt in der Liebe und entscheidet in der Liebe,das war sein neues Gebot.Station 8: Er will uns alle zu seinen Jüngern machen, dieseine Botschaft in die Welt hinaustragen.Station 9: Die Rettung ist an die Vergebung gebunden.Station 10: Die Rettung ist an die Vergebung gebunden.Dein Wunder, das du brauchst, liegt in deinemMund.Station 11: Sei das Salz der Erde.Station 12: Jesus ist unser Tröster.Station 13: Wenn du nicht treu sein kannst, lebst du in derGefangenschaft der Sünde.Station 14: Jesus brachte uns die Frohbotschaft.Station 15: Pflügt euch einen Neubruch, denn die Zeit istnah. (Hosea 10,12)Es ist eine Einladung mit Gott Bekanntschaft zu machen,um ihn näher kennen zu lernen. Schenke dir genügend Zeit,um diese Wanderung zu genießen. Nach biblischer Sicht ist