Weltladen St. Veit feierte Jubiläum

05.05.2017, 23:38 Uhr

Vor gut 25 Jahren wurde der St. Veiter Weltladen ins Leben gerufen.

ST. VEIT (rl). Zur stimmungsvollen Jubiläumsfeier ins Pfarrzentrum St. Veit waren zahlreiche Gäste gekommen. Obmann Martin Windbichler führte das Publikum zurück an die Anfänge des damaligen "Dritte Welt Ladens" ins Jahr 1991. Zwei Projektpartnerinnen aus Guatemala berichteten über Erfahrungen in ihrem Land und den Wünschen und Träumen, dass es der Bevölkerung dort auch einmal so gut gehen möge wie uns in Österreich. Auch die HLW St. Veit half bei der Feier mit und servierte alkoholfreie Drinks und Knabbereien aus dem Weltladen. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch die "Volleyballcombo". Unter den Besuchern waren Dechant Rudolf Pacher, Welthaus Klagenfurt Leiterin Silvia Mödritscher, Vizebürgermeister Martin Kulmer, Gemeinderat Walter Brunner und Pfarrer Charles Ogbunambala.