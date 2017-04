Aktionstag: Großer Frühjahrsputz in den Ortschaften

23.04.2017, 10:52 Uhr

Aktion "Frühjahrsputz": Kinder und Erwachsene räumten in den Ortschaften den Müll weg.

Schüler schwärmten in Launsdorf aus

BEZIRK ST. VEIT . Der große Aktionstag vergangenen Freitag stand ganz im Zeichen einer sauberen Umwelt. Ziel war neben der Verschönerung der Landschaft vor allem, das Bewusstsein für Umweltschutz, Mülltrennung und Recycling wieder zu steigern.Jeder soll sich für unser Land mitverantwortlich fühlen – und gemeinsam kann man Großes schaffen. Dieses Gefühl soll mit der Aktion vermittelt werden.Beim Umweltaktionstag der Gemeinde St. Georgen schwärmten neben 250 Kindern und Begleitpersonen auch Mitglieder des Pensionistenvereines und viele freiwillige Helfer aus, um die Gemeinde von Müll zu befreien."Unser Ziel war es vor allem bei den Kindern das Bewusstsein für die Umwelt zu steigern", sagt Bürgermeister Konrad Seunig. Zu Mittag gab es von der Gemeinde eine gesunde Jause mit frischem Brot von Anita Salbrechter und Aufstrichen Familie Puff. Nina Gaugg und Ilse Schöffmann organisierten den Aktionstag in der Gemeinde.

Saubere Wanderwege in Guttaring

NMS St. Veit räumte die Herzogstadt auf

In Guttaring säuberten Kindergarten- und Volksschulkinder den Ort sowie die Umgebung von Müll. Die ganz Kleinen haben beispielsweise den Radweg von der Gemeindegrenze bis in den Ort von Müll befreit. "Es freut mich sehr, dass auch der Pfarrgemeinderat und private Personen am Aktionstag mithalfen", dankt Bürgermeister Herbert Kuss.Beinahe alle Gemeindemitarbeiter halfen beim Saubermachen. Guttaringberg, Hollersberg oder Maria Hilf haben nun wieder von Müll befreite Wanderwege.An der Aktion beteiligt hat sich auch die Neue Mittelschule St. Veit.Rund 500 Schüler sowie 73 Lehrkörper haben St. Veit und Umgebung sauber gemacht. Am Hauptplatz wurde schließlich der gesammelte Müll im Müllwagen entsorgt. Zum Abschluss wurden die fleißigen Aufräumer von Bgm. Gerhard Mock zu Getränk und Würstel eingeladen.