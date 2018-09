Althofen: Tag der offenen Straße im Industriepark Süd

19.09.2018, 13:26 Uhr

Viele Firmenansiedelungen



Um die Entwicklungen der letzten Jahre im Industriepark Süd der Bevölkerung in Althofen, aber auch überregional zu präsentieren, haben sich Anita Frießnegger, Anna Weyer, Anna-Maria Poscharnig, Vanessa Gassler und Peter Monay ins Zeug gelegt und den Tag organisiert. Vormittags bietet der Tag der offenen Straße die ideale Gelegenheit für einen Einblick in die Arbeitswelt der teilnehmenden Firmen. Zusätzlich präsentiert die regionale Bauernschaft bei einem Bauernmarkt am Nachmittag von 15 bis 19 Uhr ihre Köstlichkeiten. Sollte der Wettergott nicht mitspielen, gibt es ein Zelt mit kulinarischen Angeboten für die Besucher.