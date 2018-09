Amerikaner in St. Veit: Wiederkehr nach langer Zeit

23.09.2018, 18:42 Uhr

Vor 50 Jahren wurden 25 Amerikaner bei Familien in St. Veit untergebracht.

Peter Pugganig

ST. VEIT. Eine Gruppe junger Menschen aus den USA hat vor einem halben Jahrhundert einen ganzen Monat in der Herzogstadt gewohnt.Exakt 50 Jahre ist es her, als 25 Studenten des Lewis & Clark College aus Portland im amerikanischen Oregon nach Österreich aufbrachen. Zweck des fünfmonatigen Aufenthalts war die Absolvierung eines Studienprogrammes. Die ersten vier Wochen davon lebten sie in St. Veit und Umgebung, wie zum Beispiel bei den St. Veiter Gastfamilien Schluga und Liebenwein, oder Reichhold in Thalsdorf und Schumi in Reipersdorf.

Bleibende Eindrücke von ihrem Aufenthalt haben elf der einstigen Studenten bewogen, nach fünf Jahrzehnten wieder nach Österreich zu kommen."Wir werden auf jeden Fall rechtzeitig anreisen, um zu Beginn des St. Veiter Wiesenmarkts am 28. September dabei zu sein", sagt David Grube, der damals bei der Familie Schmid in St. Donat untergebracht war. Und: "Am darauf folgenden Sonntag, den 30. September gibt es im Hotel Fuchspalast eine Party, zu der hoffentlich viele Freunde kommen, die wir damals in den Gastfamilien kennenglernt haben", ergänzt der Amerikaner.Es war übrigens der bekannte Sänger, Dichter und Komponist Anton Schmid, der Grube seinerzeit in seinem Haus Quartier gab. Zu zwei der sechs Kindern des "Liederfürsten" und ehemaligen Volksschuldirektors hat der Amerikaner ein ganz besonders gutes Verhältnis und nennt sie liebevoll "mein Bruder Manfred und meine Schwester Gertraud".John Dinsdale, Bruce Lamott, Randall Walker, Kyle ‘Skip’ Smith, Randall Blythe, Lynne Hawley-Wildmoser, Cal Sumner, Cliff Johannsen, Robert ‘Bob’ Huggins, Bonnie Stoaks Lopez-Negrete u. David Grube laden die Freunde aus ihren Gastfamilien zur gemeinsamen Feier am Sonntagabend in den Fuchspalast. Ausgiebig gepflegt wird die amerikanisch-österreichische Freundschaft.