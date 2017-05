Babygalerie: So süß sind die Buben in Althofen & Grades

03.05.2017, 07:40 Uhr

Zwei wahrlich enzückende kleine Männer haben vor Kurzem das Licht der Welt erblickt.

GRADES. Im Eltern-Kind-Zentrum Klagenfurt hat am 16. April um genau 12.07 Uhr Moritz das Licht der Welt erblickt. Der kleine Mann hatte bei seiner Geburt 3.490 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Stolz auf ihren süßen Bub sind die Eltern Sabine Krall und Raphael Loacker.Aufwachsen wird Lorenz in Grades im Metnitztal.ALTHOFEN. Am 12. April kam um exakt 7.07 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum Klagenfurt Luis auf die Welt. Der entzückende Bub wog bei seiner Geburt 3.635 Gramm und er war 52 Zentimter groß.Mit seiner große Schwester Elisabeth und seinen glücklichen Eltern Barbara und Klaus Pobaschnig wächst Luis in der Wohlfühlstadt Althofen auf.