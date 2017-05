Badesaison startet - Betreiber haben investiert!

04.05.2017, 14:00 Uhr

Die Bäder im Bezirk öffnen ihre Tore. Auf das Wetter sind alle angewiesen. Teil 1 der Bäder-Vorschau.

BEZIRK ST. VEIT (stp). Mit den immer wärmer werdenden Temperaturen rüsten sich auch die Strand- und Freibäder für die anstehende Saison. Wo investiert wurde, wann welches Bad öffnet und wie viel der Eintritt kostet? Die WOCHE hat die Infos. Teil 1 der Bäder-Vorschau!Den offiziellen Start der Badesaison im Gemeindebad am Längsee will Bürgermeister Konrad Seunig noch nicht festlegen: "Sobald das Wetter stabil ist und es die Temperaturen zulassen, starten wir in die Saison." Besetzt ist die Kasse jedoch schon ab kommenden Wochenende. In Instandhaltungsarbeiten, Uferverbauung und die regelmäßige Sanierung der Stege habe man etwa 30.000 Euro investiert.

Längsee: 2020 wird alles neu

Neuer Steg am Kraiger See

Buffet-Umbau in Straßburg

Seunig blickt in Hinsicht auf Investitionen jedoch schon auf das Jahr 2020. Denn dann soll sich im beliebten Strandbad am Längsee einiges tun, wie er verrät: "Wir werden das ganze Strandbad umgestaltet: Eingang, Sanitäranlagen, Wasserrettung, Parkplätze und auch eine Spielelandschaft für die Kids stehen am Plan."Derzeit laufen die Vorbereitungen für einen Architekten-Wettbewerb, bei dem fünf Architekten ihre Vorschläge für das Strandbad 2020 präsentieren werden. Das Ergebnis soll noch im Juli dieses Jahres feststehen. "Wenn die finanziellen Mittel passen und alles umsetzbar ist, wird das Projekt für die Badesaison 2020 in Angriff genommen", so Seunig.Am Kraiger See haben die Betreiber des Strandbades heuer in einen neuen Steg investiert. Die Arbeiten sind bereits abgeschlossen, das Bad eröffnet – sofern es das Wetter zulässt, am 15. Mai. "Der alte Steg war schon in die Jahre gekommen. Es war einfach notwendig", berichtet Betreiberin Sigrun Ruhdorfer. Über eine Veränderung bei den Eintrittspreisen wird derzeit noch überlegt.Im Weitensfelder Freibad wurden laut Amtsleiter Christian Lattacher ca. 60.000 Euro investiert. "Wir haben die Mess- und Regelanlage der Chlorierung auf den neuesten technischen Stand gebracht, um eine optimale Wasserqualität zu bieten. Weiters wurden die Platten der Beckenumrahmungen neu verlegt", so Lattacher. Der Start der Badesaison in Weitensfeld ist voraussichtlich am 1. Juni.Später als sonst startet der Badebetrieb im Freibad in Straßburg. Der Grund: Das Freibad-Buffet wird umgebaut und neu gestaltet. "Wir investieren ca. 100.000 Euro", meint Amtsleiter Helmut Hoi und erzählt: "Es werden neue Sanitäranlagen errichtet und barrierefrei gemacht. Zudem bekommen wir eine Solaranlage." Der Eintritt bleibt wie im Vorjahr bei 2 Euro für eine Tageskarte.