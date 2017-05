Bernd K.: Sein Gesang ist erfreulich anders

01.05.2017, 21:38 Uhr

Der St. Veiter macht außergewöhnliche Musik, die kaum

Vergleiche zulässt.

Peter Pugganig

ST. VEIT/GLAN. Wer Lieder von Semino Rossi und Helene Fischer liebt, wird mit der Musik von Bernd K. wenig anfangen können. Den Künstler dürfte dies nicht sonderlich tangieren, seine Fans sind zwar (noch) nicht so zahlreich wie jene der Schlagerartisten, dafür wissen die aber genau, was sie an dem St. Veiter Sänger haben."Wenn i sog, wos i sog und i moch, wos i moch, donn geht dos nur mi on", so beginnt der erste Song von "Inspector", aus dem gleichnamigen Debüt-Album von Bernd Kickel, der als Bernd K. mit eigenwilligen Liedern aufhorchen lässt. "Natürlich spiegelt sich da vieles aus meinem Leben wider", bestätigt er autobiographische Elemente seiner Werke. Erlebt hat der Sänger einiges, besonders geprägt haben ihn die viele Jahre, die er zu Hause mit seiner pflegebedürftigen, kürzlich verstorbenen Mutter verbracht hat: "Das Lied 'Schau oba zu mir' habe ich ihr gewidmet", so Kickel über den zweifelsfrei gefühlvollsten Part auf seiner CD, die im Jänner erschien.

Amüsant bis melancholischDie Kärntner Kulturtzeitschrift "Die Brücke" beschreibt seine Art zu singen wie folgt: "Als würde er jeden Morgen mit Whiskey und Reisnägeln gurgeln". Insgesamt neunmal ist Kickel auf "Inspector" mit Nummern zu hören, die eine große Bandbreite, von melancholisch bis amüsant, zum Inhalt haben. Was der Künstler macht, das ist zu 100% Eigenbau - eine echte Bereicherung der heimischen Musikszene.Zitat, Bernd K.: "Ich könnte mir gut vorstellen, aus meinen vielen Liedern einmal ein Musical zu machen"Bernd K. – InspectorSound in Progress Studio, Jänner 2017In Summe sind neun Songs auf der CD zu hören.Downloaden kann man die Lieder bei bekannten Internet-Anbietern wie Amazon, Spotify oder iTunes.