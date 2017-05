Bezirk St. Veit: Eine Million Euro für mehr Projekte

04.05.2017, 05:00 Uhr

Bund startet Förderaktion für Kommunen. Wer bekommt wie viel? Die WOCHE bringt den Überblick.

Bedingung für Förderung



Was die Gemeinden planen

BEZIRK ST. VEIT. Die Bundesregierung hat ein Investitionspaket für die Gemeinden geschnürt. Es ist 175 Millionen Euro schwer und wird nach dem Bevölkerungsschlüssel aufgeteilt. Größere Gemeinden erhalten mehr Geld, kleinere weniger. Insgesamt fließen elf Millionen nach Kärnten, über 1 Million Euro davon in den Bezirk St. Veit. Damit sollen Infrastrukturmaßnahmen angekurbelt werden.Um sich „ihren“ Anteil am Geld abholen zu können, müssen Gemeinden eine Auflage erfüllen: Die Förderung wird nur ausgezahlt, wenn es sich um ein neues Bauprojekt handelt. Das heißt: Bereits im 2017er-Budget veranschlagte Maßnahmen kommen nicht infrage. Es soll ja zusätzlich investiert werden. Für das neue Projekt, das bis zum 30. Juni 2018 eingereicht werden kann, erhält die Gemeinde dann maximal 25 Prozent der Kosten vom Bund erstattet.Wer also eine Gebäudesanierung um 100.000 Euro einreicht, spart sich 25.000 Euro. Die Bundesförderung ist mit Landesförderungen kombinierbar: Gemeinden, die Fördertöpfe klug kombinieren, können also besonders günstig bauen.Was planen die Gemeinden in Mittelkärnten? Klaus Köchl, Bürgermeister von Liebenfels, will seine Maximalförderung von 60.623 voll ausschöpfen und nennt "Ankauf einer Wasserquelle, Breitband-Ausbau oder für Straßen" als seine möglichen Verwendungszwecke. In Kappel möchte Bürgermeister Martin Gruber das Geld für die Volksschule verwenden. "Ein barrierefreier Eingang und ein Vordach an der Volksschule sind geplant", sagt Gruber.

Fragen abklären

Sanierung der Kindergärten

In Frauenstein will man allfällige Fragen noch abklären. "Wir müssen uns noch informieren, welche Projekte überhaupt förderwürdig sind. Daher haben wir noch keine konkreten Verwendungszwecke", sagt Bürgermeister Harald Jannach, der über die Förderung von einer "erfreulichen Sache für die Gemeinden" spricht.In Althofen denkt man bereits über etwaige Projekte nach, klar definiert ist aber noch keines. "Sicher ist, dass wir das Fördergeld voll in Anspruch nehmen", versichert Bürgermeister Alexander Benedikt, der sich über die finanzielle Unterstützung freut.Die Stadt St. Veit investiert das Geld in große Sanierungsprojekte: "Die Generalsanierung und Barrierefreiheit der städtischen Kindergärten haben wir im Programm", klärt Pressesprecher Andreas Reisenbauer auf. Außerdem will man mit den Förderungen Wohnbauten in der Rot Kreuz-Straße sowie der Schützenstraße sanieren.