Das Krankenhaus St. Veit erhält Umweltpreis "EMAS 2017"

ST. VEIT. Vor Kurzem wurde das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit mit dem EMAS-Preis 2017 ausgezeichnet. Diese besondere Ehrung erhält das beste Umweltteam Österreichs für Maßnahmen im Bereich Umweltschutz. EMAS ist ein Gütesiegel der EU. Es steht für „European Eco-Management and Audit Scheme“ und umfasst die strengsten Gütekriterien im Hinblick auf den Umweltschutz.Den Preis erhielten der St. Veiter Abfallbeauftragte Albin Knauder, Daniel Kreuzer sowie Karin Strnad, Astrid Koschier und Lisette Görgei-Zeltner von Umweltminister Andrä Rupprechter im Rahmen der diesjährigen EMAS-Konferenz in Wien überreicht.Hinter der Erlangung des EMAS-Zertifikates stecken zahlreiche Maßnahmen im Krankenhaus St. Veit, die den Bedarf an Wasser und Energie verringern und für einen effizienten Ressourceneinsatz sorgen sollen. Auch die täglich anfallende Müllmenge reduziert sich. Zudem legt das Krankenhaus großen Wert auf die Einhaltung der Hygienestandards. Dadurch sollen Krankheitsfälle bei Mitarbeitern und Patienten vermieden werden. Auch die indirekten Umweltaspekte Verkehr, Beschaffung und Bauökologie werden beachtet und bearbeitet.Interne Schulungs- und Awareness-Maßnahmen dienen dazu, das Umweltbewusstsein der Mitarbeiter zu sensibilisieren. „Die Praxisnähe zeichnet sich auch dadurch aus, dass die Mitarbeiter laufend Umweltverbesserungsvorschläge einbringen“, berichtet Qualitätsbeauftragte Strnad. Das Krankenhaus in St. Veit ist seit zwei Jahren EMAS-zertifiziert.