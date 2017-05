Die "Burg"-Bewohner schafften Kunstwerke

15.05.2017, 07:59 Uhr

Jugendliche aus der "Burg" in Straßburg machten sich Gedanken zum Thema "Das Rad der Zeit".



Kreative Ergebnisse

STRASSBURG. In der „Burg" in Straßburg werden emotional belastete Kinder und Jugendliche außerhalb der Familien zur Selbstständigkeit geleitet. Vor Kurzem fand dort ein künstlerisches Projekt statt: Jugendliche aus der Wohngemeinschaft Burg machten sich Gedanken zum Thema "Das Rad der Zeit".Unter der künstlerischen Anleitung von Martina Cerne aus St. Veit erarbeiteten die Kinder und Jugendlichen sehr kreative Ergebnisse. "Konzentriert und eifrig näherten sie sich dem Thema an", erzählt die bildenden Künstlerin. Die Resultate zeigen ihre Motivation und ihr Engagement: Paarweise wurden drei große Bilder gestaltet, dazu wurden themengerecht sechs Fahrradfelgen kreativ bearbeitet.Begleitet wurden sie von Lehrerin Jutta Candussi-Martens und der Sozialpädagogin Heidi Unterweger. "Ich möchte mich herzlich für die Unterstützung durch den Lions Club St. Veit/Glan bedanken. Ohne den Club wäre das Projekt nicht möglich gewesen", sagt Cerne.