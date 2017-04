Die Dorfgemeinschaft St. Donat hat eine neue Obfrau

30.04.2017, 07:30 Uhr

Zudem lädt der Verein zur 1. Mai-Wanderung auf den Magdalensberg.

Junge Familien willkommen!

ST. DONAT. Die Dorfgemeinschaft St. Donat hat neu gewählt. Erstmals gibt es mit der St. Veiterin Nina Weißenbacher (33) die jüngste Obfrau in der fast siebzigjährigen Dorfgeschichte. Weißenbacher lebt mit ihrer Familie seit sechs Jahren im neu erbauten Dorf in St. Donat."Leider ist es so dass viele Mitglieder sich bereits im fortgeschrittenen Alter befinden", möchte Weißenbacher mit ihrem Engagement auch wieder junge Familien dazu bewegen, ein Teil der Gemeinschaft zu werden.

Monatliche Treffen

Wanderung am 1. Mai

Mit der Unterstützung der jahrelangen Obfrau Hemma Bierbaumer und dem Rest des Vorstandes wolle man für Jung und Alt ein attraktives Jahresprogramm gestalten. "Des weiteren treffen wir uns jeden 1. Freitag im Monat zum geselligen Beisamensein am Stammtisch um 19 Uhr im Gasthof Ranner".Bierbaumer fungiert als Obfrau-Stellvertreterin, Schriftführerin ist Hermine Hammerschmid.Als erste Veranstaltung steht heuer wieder die jährliche 1. Mai Wanderung auf den Magdalensberg am Programm. Treffpunkt ist der Parkplatz beim Gasthaus Ranner um 8.30 Uhr.