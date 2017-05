Die Kinder-Sicherheitsolympiade findet in St. Veit statt

14.05.2017, 09:30 Uhr

Die sicherste Volksschule des Bezirkes wird am 17. Mai ermittelt.



Wer ist die sicherste Volksschule?



Das Bundesfinale ist Ende Juni

ST. VEIT. Am 17. Mai findet für die 4. Klassen der Volksschulen im Bezirk St. Veit im Freibad von 8 Uhr bis 12 Uhr das Bezirksfinale der 20. Kinder-Sicherheitsolympiade statt. Auf dem Programm stehen mehrere spannende Klassenbewerbe, in deren Rahmen die Kinder nicht nur ihr vorhandenes Sicherheitswissen, sondern auch ihre Geschicklichkeit testen können. Bei Schlechtwetter geht die Veranstaltung in der Tennishalle beim Freibad über die Bühne.Landesweit werden im April und Mai wieder rund 5.000 Kinder bei der Kinder-Sicherheitsolympiade, die vom Kärntner Zivilschutzverband und der AUVA mit Unterstützung des Landesschulrates für Kärnten durchgeführt wird, mit dabei sein.Um Kärntens „sicherste" Volksschule zu ermitteln, gibt es zehn Bezirksausscheidungen und ein Landesfinale. Bei jedem Bezirksbewerb gehen 12 Klassen an den Start.Der Bezirkssieger qualifiziert sich für das Landesfinale am 31. Mai 2017 in Klagenfurt. Der Landessieger wird eingeladen, Kärnten beim abschließenden Bundesfinale am 20. Juni zu vertreten.