Die Kirchenmusik aus St. Georgen am Längsee erklingt in ganz Österreich

03.05.2017, 07:50 Uhr

Ein besonderes Jubiläum feiern die Werktage für Kirchenmusik im Bildungshaus Stift St. Georgen am Längsee.

Höhepunkt: Übertragung im Radio

ST. GEORGEN. Bereits zum 50. Mal findet vom 4. Mai bis 7. Mai diese Veranstaltung statt. 140 Teilnehmer, darunter auch zahlreiche Kinder und Jugendliche, widmen sich in verschiedensten Chorformationen und Arbeitskreisen der Kirchenmusik.Am Freitag, dem 5. Mai, zelebriert Diözesanbischof Alois Schwarz um 18 Uhr mit den Kirchenmusikern eine hl. Messe in der Stiftskirche, bei der die erarbeiteten Werke bereits zur Aufführung kommen.Einen weiteren Höhepunkt bildet die hl. Messe mit Stiftspfarrer Christian Stromberger in der Stiftskirche am Sonntag, dem 7. Mai, um 10 Uhr. Die Messfeier wird österreichweit im Programm der ORF-Regionalradios übertragen.