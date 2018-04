Die Stadtkapelle St. Veit lud zum Konzert

24.04.2018, 21:14 Uhr

Am 21. April lud die Stadtkapelle St. Veit Musikbegeisterte zum jährlichen Frühjahrskonzert in die Blumenhalle.

Einen wunderschönen Frühlingstag kann man nur mit einem schönen Konzert ausklingen lassen. Das dachten sich rund 500 musikbegeisterte Konzertbesucher, die der Einladung der Stadtkapelle St. Veit zum Frühjahrskonzert folgten. Der Bogen spannte sich von traditioneller Blasmusik über Stücke des Jugendorchesters bis hin zu einem der Highlights des Abends - dem Auftritt der "Beautiful Voices", einer Gesangsformation der Musikschule St. Veit die mit den Hits "Music" von John Miles und "Something's got a hold on me" von Leroy Kirkland die Blumenhalle zum Beben brachten.Die Stadtkapelle St. Veit bedankt sich bei den vielen Konzertbesuchern und freut sich auf eine Wiedersehen bei einem der nächsten Auftritte.