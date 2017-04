Englisch-Wettbewerb: Althofner Schüler holten sich den Landessieg

21.04.2017, 05:30 Uhr

Schüler aus Althofen sind Landessieger im Englisch-Wettbewerb „Wer lernt, der fliegt!“ von SFA-Sprachreisen.

Reisegutschein für die Althofner

ALTHOFEN. Der Englisch-Wettbewerb „Wer lernt, der fliegt!“ des Anbieters SFA Sprachreisen war auch im dritten Jahr wieder ein voller Erfolg. Insgesamt 1.588 Englisch-Schüler aus 86 Teams und 62 Schulen aus ganz Österreich haben im vergangenen Semester um die Wette gelernt, um ihre Englisch-Note zu verbessern und als möglicher Sieger eine Sprachreise nach London zu gewinnen.Zwar reichte es für das Team „BEST OF 21“ der HAK Althofen nicht ganz für den Hauptpreis, aber als Landessieger kann sich das Team über einen Reisegutschein für eine Sprachreise im Wert von 1.000 Euro freuen.„Wir freuen uns über das tolle Ergebnis der HAK Althofen und gratulieren der Klasse herzlich zum Gewinn ihres Reisegutscheins!“, sagte Sebastian Schuchter, Geschäftsführer von SFA Sprachreisen bei der Übergabe. Auch Schuldirektorin Melitta Huber und Englischlehrerin Margaritha Seppele sind stolz auf ihre ehrgeizigen Schüler.

Eine Medaille als Anerkennung

Der Gutschein im Wert von 1.000 Euro kann von der Klasse für eine Sprachreise im Schuljahr 2017/18 eingelöst werden. Im Rahmen der Preisverleihung erhielten alle Schüler eine Medaille als Anerkennung für ihre ausgezeichnete Leistung.



Der Wettbewerb

SFA Sprachreisen hatte Österreichs Englischklassen von der 6. bis 11. Schulstufe in Kooperation mit Austrian Airlines und der Oxford International Education Group zur Teilnahme am Wettbewerb „Wer lernt, der fliegt!“ eingeladen. Jene Klasse, die die Englischnote im Vergleich zum Vorjahreszeugnis bis zum Semesterende am deutlichsten verbessert hat, wurde zum Sieger gekürt und gewinnt eine einwöchige Sprachreise nach London, inklusive Flug, Transfers, Unterbringung und Unterricht.



Der Klassenwettbewerb „Wer lernt, der fliegt!“ fand in diesem Schuljahr zum dritten Mal statt.