Erdäpfel-Ernte von besonderer Klasse - trotz Wetterkapriolen

09.09.2018, 21:33 Uhr

Wenn ich mich heute mit dem zu einem Volksnahrungsmittel gewordenen Erdapfel befasse, liegt dies an der für uns heuer besonders gut ausgefallenen Ernte und am Stellenwert, den der Erdapfel als Grundnahrungsmittel von zwei Drittel der Weltbevölkerung hat, sowie aufgrund des Vorkommens, die drittwichtigste Nahrungspflanze darstellt. Was in der Beurteilung der Frucht vielfach etwas unbeachtet bleibt, ist, dass der Erdapfel auch ein wichtiger Vitamin C-Lieferant ist und neben Stärke, Kohlehydrate, Eiweiß, Ballaststoffe auch wichtige Spurenelemente wie Folsäure, Kalium und Eisen enthält.Den Stellenwert des Erdapfels als Nahrungsmittel haben schon die Konquistadoren erkannt und so fanden die Erdäpfel durch die spanischen Eroberer Mitte des 16. Jahrhunderts auch den Weg nach Europa. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass es im Jahre 1756 eine Verordnung von König Friedrich von Preußen gab, wo im berühmten "Erdäpfelbefehl" den Bauern der Anbau der Knolle unter Strafandrohung, - umHungersnöte zu verhindern - vorgeschrieben wurde.Das Wissen um den Stellenwert, die Vielfalt der Zubereitungsmöglichkeiten und die Bekömmlichkeit dieser nicht mehr wegzudenkenden Frucht, machen die Erdäpfel zu einem fixen Bestandteil unseres Speiseplans.Unsere Erwartungen wurden übertroffen und so konnten wir schon kaum zweieinhalb Monate nach dem Setzen, die erste Entnahme und Kostprobe vornehmen. Das war am 13. Juli - hier könnte man sagen, bewahrheitete sich das alte Sprichwort "Setzt mi im April, kumm i wann i will, setzt mi im Mai, kumm i glei". Für unseren Bereich haben die Witterungsverhältnisse einfach gepasst und so kam es auch zu einer Erdäpfel-Ernte, wie wir sie noch nie hatten. Dies bezogen auf die Qualitätsmerkmale und die Fruchtgröße. Zur Veranschaulichung habe ich dem Bericht ein paar Aufnahmen beigeschlossen. Dort kann man auch sehen, wie ein Exemplar vom Habitus her der "Venus von Willendorf" ein bisschen Konkurrenz macht. Das wäre nach meiner "Entdeckung" halt dann die "Venus von Fiming" in Erdapfel-Version.Nach diesen, heurigen besonders positiven Erfahrungen, haben wir uns vorgenommen auch weiterhin "Erdäpfelbauern in Kleinstformat" zu bleiben.