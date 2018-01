Grippewelle: Lange Wartezeiten im Krankenhaus St. Veit

15.01.2018, 16:30 Uhr



Vermehrt Wartezeiten

„Wir müssen im Bedarfsfall möglichst viel Kapazität freischaufeln, und dies kann sogar bedeuten, dass wir geplante Eingriffe verschieben müssen. Auch wir müssen in diesem Zusammenhang um Verständnis bitten, wenn es zu überlangen Wartezeiten in den Ambulanzen, Aufnahmestationen etc. kommt und der eine oder andere Patient auch gar nicht im Krankenhaus aufgenommen werden kann bzw. Aufnahmetermine abgesagt werden müssen", sagt Abteilungsvorstand Franz Siebert.Er richtet einen dringenden Appell an die Patienten, zunächst Ärzte aufzusuchen. Diese könnten dann klären, ob eine stationäre Versorgung notwendig sei.