Herzlich willkommen im Leben, Lara & Elisa

09.05.2017, 07:36 Uhr

Die zwei zauberhaften Mädchen Lara und Elisa haben vor Kurzem das Licht der Welt erblickt.

ST. GEORGEN AM LÄNGSEE. Am 17. April um 9.22 Uhr Uhr kam im Eltern-Kind-Zentrum Klagenfurt Lara auf die Welt. Das kleine Mädchen wog bei der Geburt genau 3.815 Gramm und war 56 Zentimeter groß.Über die Ankunft ihrer süßen Tochter freuen sich Silke Weidmann und Stefan Taferner. Aufwachsen wird Lara in St. Georgen am Längsee.MARIAHOF. Am 25. April um genau 14:58 Uhr erblickte im ELKI Klagenfurt Elisa das Licht der Welt. Bei ihrer Geburt wog das entzückende Mädchen 3.155 Gramm, Elisa war 50 Zentimeter groß.Mama Andrea Rosenkranz und Papa Christoph Oberdorfer freuen sich sehr über ihre kleine Tochter. Aufwachsen wird Elisa mit ihren beiden großen Geschwistern Selina und Alexander in Mariahof.