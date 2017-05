03.05.2017, 18:00 Uhr

Hochkarätige Werner Berg-Ausstellung in Friesach: 80 Werke hängen im Kapellenturm.

80 Exponate

FRIESACH. In der Burgenstadt hat man – künstlerisch gesehen – einen richtig großen Coup gelandet: Im Kapellenturm am Petersberg eröffnet am 13. Mai die Ausstellung "Werner Berg in Friesach".An die 80 Exponaten aus dem Nachlass des großen Kärntner Künstlers werden gezeigt, darunter an die 30 Ölbilder, zehn Aquarelle, 20 Holzschnitte sowie mehrere Skizzen.In die Wege geleitet hat die Ausstellung der Friesacher Kultur- und Tourismusstadtrat Josef Pepper. "Wir haben uns mit seinem Enkel und künstlerischen Nachlassverwalter Harald Scheicher in Verbindung gesetzt. Er war höchst kooperativ und entgegenkommend", freut sich Pepper.

Die Beziehung zu Friesach



Auftragswerk für Friesach

Der Trauzeuge Berg

"Ein schönes Stück Stadtgeschichte, das ist schon beeindruckend", macht Pepper auf die Beziehung Bergs zu Friesach aufmerksam. Denn das einzige Auftragswerk malte Berg für Friesach: 1958 suchte der damalige Friesacher Bürgermeister Arthur Zedrosser den Maler auf dessen Rutarhof auf. Werner Berg sollte den Burgfried auf dem Petersberg malen. Zedrosser nannte das Honorar von 10.000,- Schilling für diesen Auftrag – was Werner Berg sichtlich beeindruckte, war es doch für das bescheidene Leben, das er als Bauer mit seiner Familie führte, eine damals sehr beachtliche Summe.Dies, die außergewöhnliche Besonderheit der mittelalterlichen Anlage und der bald freundschaftliche Kontakt zum Friesacher Bürgermeister waren wohl die Gründe, dass Werner Berg dem Ansinnen zustimmte – konsequent hatte der Künstler sonst jede Auftragsarbeit abgelehnt.Kurz darauf entstand dann in Friesach das Bild des Burgfrieds. Es nimmt deshalb eine einzigartige Stellung im Werk Werner Bergs ein.Die Freundschaft zu Zedrosser hielt an, die Familie Berg wurde im Sommer zu den Burghofspielen eingeladen. "Werner Berg war auch Zedrossers Trauzeuge", erzählt Pepper.Zedrosser erwarb für die Stadt noch ein schönes Sonnenblumenbild und einige Holzschnitte.In der Ausstellung ist nun nicht nur dieses wertvolle Burgfried-Bild am Ort seines Entstehens zu sehen, sondern viele der Objekte des Museums im Burgfried können im Dialog mit Werken Bergs gesehen werden – von den Römersteinen über die historische Sakralkunst bis zu Objekten des Alltagslebens."In der Form, wie in Friesach die Werke des Künstlers gezeigt werden, ist es einzigartig", weiß Pepper.



Ausstellung: Werner Berg in Friesach

Werner Berg wurde 1904 in Elberfeld (Wuppertal) geboren. 1931 ließ er sich am Rutarhof, eine entlegene Bergwirtschaft im slowenischsprachigen Südosten Kärntens, nieder. Werner Berg gelang es, die Alltagswirklichkeit seiner Umgebung zu eindringlichen Zeichen zu verdichten. Er starb am 7. September 1981 in seinem Atelier am Rutarhof.



Ausstellung im Kapellenturm am Petersberg: 13. Mai bis 26. Oktober 2017

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag, 11 bis 17 Uhr

An den Burghofspiele-Freitagen verlängerte Öffnungszeiten: 11 bis 19.30 Uhr

(30. Juni, 7. Juli, 14. Juli, 21. Juli, 28. Juli, 4. August, 11. August, 18. August)





Infos Museum: 04268/26 00