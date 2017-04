Katharina Leitgeb: "Der Gurker Dom ist für das Herz"

20.04.2017, 06:00 Uhr

Katharina Leitgeb aus Gurk im Interview über ihre Karriere als weltbekannte Opernsängerin.

Ich wollte schon als Kind Opernsängerin werden. Damals wurde ich dafür belächelt, aber das war von klein auf mein größter Traum. Pater Martin Broda hat mich damals entdeckt und mich dann auch im Gurker Dom kantorieren lassen. Mir war da noch gar nicht bewusst, was ich da tun durfte. Er war es dann auch, der mir nach seiner Versetzung nach Graz dort die Türen für mein Studium geöffnet hat.

Ich würde es nicht als Weltkarriere bezeichnen. Ich bin dankbar, an so vielen Orten auf der ganzen Welt von Tokio bis Monte Carlo singen zu dürfen. Aber es ist schon so, dass man als Solosopran anders behandelt wird. Man muss sich um nichts kümmern, wenn man es nicht möchte.Vom Publikum her gibt es kaum Unterschiede. Die Leute kommen ja, weil sie wissen, was sie erwartet und weil sie die Musik gerne haben. In der Organisation gibt es aber Unterschiede. In Japan herrscht zum Beispiel eine andere Dimension von Professionalität, wie es sie bei uns nie geben würde. Was lustig ist: Dort bekommt man in der Garderobe von den Besuchern Geschenke – je nachdem, wie es ihnen gefallen hat.Für das Renommee sind Stationen wie Tokio sicher besser. Für das Herz ist mir aber der Gurker Dom das Liebste. Dort kenne ich jeden Winkel und weiß auch, an welcher Stelle welcher Ton am besten klingt.Wenn man fest angestellt ist, sind die Auswirkungen nicht so schlimm. Man wird durch einen anderen Gast ersetzt und muss sich keine Gedanken über weitere Auftritte machen, da man ja fix dabei ist. Als freischaffende Sängerin, wie ich es derzeit bin, hat man es schon schwerer. Ich habe vor einem Jahr einen schweren Unfall gehabt und bin vier Monate in meiner Freischaffenheit ausgefallen. Da ist es nicht leicht wieder reinzukommen, da sofort ein Ersatz gesucht wird.Jeder einzelne in Tokio. Da hat sich in den letzten Jahren eine spezielle Bindung entwickelt. Mein Auftritt in Monaco im Hotel de Paris, bei dem auch Fürst Albert anwesend war, war auch unglaublich.Es gibt immer wieder Momente, in denen man sich auf der Bühne verstecken möchte. Ein Kollege hat einmal bei der Aufführung der "Zauberflöte" die Flöte vergessen. Bei einem Auftritt in Stuttgart ist einmal meine Höhe nicht angesprungen. Und bei einer Probe hat hinter mir plötzlich das Bühnenbild zu brennen begonnen.Ich bin ein sehr gläubiger Mensch und auch auf meine Art religiös. Ich bete auch jeden Tag und besuche in Gurk immer die Hemma-Säule.Derzeit Ö3. Aber ich höre auch gerne Ö1 oder andere Musikgenres. Mein Teenager-Idol war Falco. Ich liebe seine Lieder auch heute noch.Es gibt definitiv eine. Diese befindet sich aber nicht zwingend in Kärnten. Soll heißen, dass ich sehr viele Opernsänger und Leute in dieser Branche bei meinen Auftritten in anderen Ländern kennengelernt habe. Es hat glaube ich nicht ein Theater gegeben, wo nicht mindestens ein Kärntner dabei war.