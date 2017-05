Kathrin Wurzer: Bücher über Liebe sind ihr "Futter"

03.05.2017, 17:00 Uhr

Die St. Veiterin Kathrin Wurzer schrieb ihren ersten Liebesroman "Futter für die Schmetterlinge".



Den Ort im Namen

ST. VEIT. Eine tiefe Freundschaft, ein Geheimnis und eine verbotene Liebe – das sind die Zutaten für den Liebesroman "Futter für die Schmetterlinge". Die St. Veiter Autorin Paula Klein liest am Freitag, dem 5. Mai, um 18 Uhr in der Stadtbücherei St. Veit aus ihrem Liebesroman.Eigentlich heißt Paula Klein ja Kathrin Wurzer. Das Synonym wählte sie nach ihrem Heimatort, mit dem sie nach wie vor stark verwurzelt ist: Klein St. Paul. "Ich wollte einen Namen, der englisch ausgesprochen gut klingt, aber dennoch österreichisch ist", erklärt sie.Die Liebe zum Schreiben hat sie erst vor ein paar Jahren entdeckt. "Stillend und lesend habe ich die Nächte mit meiner Tochter verbracht", sagt Wurzer, dass an die 70 Bücher pro Monat keine Seltenheit waren. Bevorzugtes Genre: Liebesromane. "Bei meinem Sohn dachte ich mir dann, probier es einfach aus. Das Schreiben hat sich dann verselbstständigt".

"Tapfer durchgehalten"

Die Fortsetzung

Als Testleser dienten Familie und Freunde. "Im Liebesroman kommen natürlich auch erotische Szenen vor. Auch mein Papa hat tapfer beim Probe-Lesen durchgehalten", schmunzelt sie. Ihr Lebensgefährte ist so gar kein Leser. "Er wartet auf das Hörbuch", lacht Wurzer.Ebenfalls Feedback erhielt die 31-Jährige von bekannten Autoren, die sie im letzten Jahr auf der "Love Letter Convention" in Berlin kennen gelernt hat.Eine große Rolle in ihrem Leben spielen Freundinnen. "Ich brauche sie beziehungsweise die Treffen mit ihnen ganz dringend". Beim Plaudern und Zuhören holt sie sich Inspiration für ihre Bücher. "Das Leben spielt ja alle Stückerl", webt sie Gehörtes oder Erlebtes in ihre Erzählungen ein.Erschienen ist ihr erster Roman "Futter für die Schmetterlinge" im November letzten Jahres. Er ist nicht ihr letzter: In der Fortsetzung "Freiflug für die Schmetterlinge" erfahren die Leser, wie es mit Marie und der intensiven Mädchenfreundschaft zwischen ihr und Alice weitergeht. Bereits in Kürze kommt der Liebesroman auf den Markt.