Kürbisse: Gesunde Kostbarkeit von heimischen Feldern

07.09.2018, 18:14 Uhr

Doch bis dahin ist es ein arbeitsintensiver Weg. Schebath erklärt: "Noch am Tag der Ernte werden die Kerne gewaschen, gereinigt und getrocknet. Erst dann sind sie lagerfähig. Je nach Bedarf werden die Kerne mehrmals im Jahr zu wertvollem Öl gepresst, das mindestens ein Jahr haltbar ist."Das Öl ist nicht nur in der Küche vielseitig verwendbar, es wirkt sich auch positiv auf die Gesundheit aus. "Wenn es um Blase, Prostata, Harnwege und das gesamte Immunsystem geht, ist Kürbiskernöl ein wahres Wundermittel in der Naturheilkunde. Auch gegen zu hohes schädliches Cholesterin kann es hilfreich sein", so Schebath.Manuela Schebath ist der kreative Kopf hinter den Knabberkernen und entwickelt diese ständig weiter. Sie erzählt: "Wir möchten Topqualität bieten, die vor der Haustür wächst und von Hand gemacht ist. Aktuell bieten wir Kürbiskerne in den Geschmacksrichtungen Reindling, Zimt/Ingwer, mit Hirter Morchl, Villacher dunkel, karamellisiert, gesalzen und natur an. Dafür werden nur die schönsten Kerne verwendet, die extra sortiert werden."Erhältlich sind die Kostbarkeiten im Ab-Hof-Verkauf, in der Hirter Bierathek, bei Blumen-Genuss-Hasshold, im Lagerhaus Althofen, bei Kunst & Werk in St. Veit, im Kurbad Althofen, beim Verkaufsautomaten Anderle und bei Veranstaltungen des Marktplatz Mittelkärnten."Die Kürbiskerne werden mehrmals im Jahr zu Öl gepresst, das mindestens ein Jahr haltbar ist.""Wir möchten Topqualität bieten, die vor der Haustür wächst und von Hand gemacht ist.": ein Rezepttipp von Manuela Schebath50 dag Mascarpone3 Eier10 dag ZuckerVollkornbiskotten4 - 5 Esslöffel Knappengut KürbiskernölKaffee und Rumgrob geriebene Knappengut Kürbiskerne naturZubereitung:Eier und Zucker schaumig rühren. Mascarpone und Knappengut Kürbiskernöl unterheben. Biskotten im Gemisch aus ausgekühltem Kaffee und Rum tränken. Schichtweise mit der Creme in eine Auflaufform oder Gläser füllen. Mit geriebenen Knappengut Kürbiskernen garnieren. Kalt stellen und genießen!