Launsdorf: Hund riss junge Rehgeiß

03.05.2017, 07:25 Uhr

Erneuter Vorfall im Bezirk St. Veit: Unbeaufsichtigter Hund riss in Launsdorf ein Reh.

Anrainer hörte Klagen

LAUNSDORF. Es ist der nächste Vorfall im Bezirk St. Veit, nachdem Anfang des Jahres in Schaumboden eine Rehgeiß von einem wildernden Hund schwer verletzt wurde: Im Gemeindejagdgebiet „St. Georgen LS II – Otwinus“ wurde ein Reh von einem unbeaufsichtigten Hund gerissen."Ein Anrainer im Ortsgebiet von Launsdorf teilte dem Jagdaufseher Peter Pirker mit, dass vor seinem Wohnhaus in einem Acker ein verendetes Reh liegt", erzählt Bernhard Wadl, Landesobmann des Kärntner Jagdaufseher-Verbandes.Der Anrainer teilte mit, dass er vom Balkon seines Wohnhauses aus das laute Klagen eines Rehes wahrgenommen habe. Mit einer Taschenlampe habe er dann in diese Richtung geleuchtet und im Schein zwei Augen eines Hundes wahrgenommen.Aus Angst habe er aber sein Haus nicht verlassen.

Überall war Blut

Hohe Dunkelziffer

Bei der Nachschau wurde schließlich das Reh gefunden: Es wurde vermutlich von einem Hund gerissen und über eine längere Strecke gezogen, da überall Blut zu sehen war. "Die junge Rehgeiß wurde vom reißenden Hund im Bereich des Halses und der linken Schulter stark angefressen", so Wadl.Dem Jagdverein entsteht durch diesen Wildriss ein Schaden in Höhe von ca. 250 Euro. Der Hundehalter beziehungsweise der wildernde Hund konnte bisher noch nicht ausgeforscht werden.In den Jahren 2013 bis Ende 2016 kam es in Kärnten insgesamt zu 62 bedauerlichen Vorfällen mit wildernden und reißenden Hunden, die der Wildrissdatenbank der Kärntner Jägerschaft gemeldet wurden. "In diesem Jahr sind es mit dem aktuellen Vorfall schon wieder fünf gemeldete Wildrisse", bedauert Wadl. Die Dunkelziffer der nicht gemeldeten Vorfälle dürfte um ein Vielfaches höher sein.