30.04.2017, 06:09 Uhr

Der Lenker konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Alkoktest verlief positv

KLEIN ST. PAUL. Samstag Nacht geriet ein alkoholisierter Lenker aus dem Bezirk St. Veit mit seinem PKW in der Gemeinde Klein St. Paul ins Schleudern und stürzte in weiterer Folge zwischen zwei Brücken in die Görtschitz.Der Lenker, der unverletzt blieb und sich selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte, beging vorerst Fahrerflucht. Er konnte einige Stunden später ausgeforscht werden. Ein Alkotest verlief positiv. Die Bergung des total beschädigten PKW wurde von Einsatzkräften der FF Klein St. Paul durchgeführt.