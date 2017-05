04.05.2017, 11:38 Uhr

In der Nacht stahlen die Täter aus einem Bürogebäude sowie Bürocontainer Bargeld.

In Bürocontainer eingebrochen

LIEBENFELS. Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 3. auf 4. Mai in Liebenfels gewaltsam in ein Bürogebäude ein. Sie durchsuchten sämtliche Behältnisse und stahlen eine Handkasse mit mehreren Hundert Euro Bargeld.Außerdem drangen vermutlich dieselben bisher unbekannten Täter in zwei wenige Kilometer entfernte Bürocontainer desselben Unternehmens gewaltsam ein und brachen zwei Getränkeautomaten auf. In der Folge stahlen sie daraus Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Euro. Der Gesamtschaden steht derzeit noch nicht fest.