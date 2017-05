15.05.2017, 10:33 Uhr

LIEBENFELS. Unbekannte Täter brachen zwischen 4. und 11. Mai bei einem in einer Waldparzelle in der Gemeinde Liebenfels abgestellten „Harvester“ die Tankschlösser auf. Die Täter pumpten daraus ca. 300 Liter ab und stahlen aus einer Werkzeugkiste Werkzeug mit einem Wert von ca. 2.000 Euro. Die Gesamtschadenssumme beträgt an die 2.500 Euro.