Micheldorf: Ehrung für Alt-Bürgermeister

02.05.2017, 15:13 Uhr

Hohe Auszeichnung für Micheldorfs Altbürgermeister Heinz Wagner.

Heinz Wagner

HIRT (bek)., Altbürgermeister von Micheldorf, wurde im Braukeller Hirt dieser Tage eine hohe Auszeichnung überreicht: Der Gemeinderat der Marktgemeinde Micheldorf in Oberösterreich verlieh dem Altbürgermeister der Partnergemeinde Micheldorf in Kärnten die Ehrennadel in Gold in Würdigung der Pflege der Partnerschaft. Er dankte für die Unterstützung der freundschaftlichen Beziehungen der Feuerwehren, der Kulturgemeinschaft, Volkstanzgruppe, der Perchten, des Jagasangs, der Marktmusikkapelle und der vielen gemeinsamen Treffen.

Die Gratulanten

Ewald Lindinger

Horst Hufnagl

Helmut Schweiger

Stefan Fritz

Franz Zwatz

Der Bürgermeister von Micheldorf aus Oberösterreich, BR, und Vize-Bgm.dankten Wagner und gratulierten zur Auszeichung. Seitens der Kärntner freuten sich im Braukeller Hirt mit dem ausgezeichneten ehemaligen Bürgermeister auch Vizebürgermeister, FF-Kommandantund der ehemalige Hirter-Betriebsrat