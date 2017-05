Mittelkärnten: Neuer "Vierbergeweg" soll Touristen wie Einheimische anlocken

11.05.2017, 11:30 Uhr

Der durchgehend markierte und beschilderte Wanderweg führt in fünf Etappen auf den Magdalensberg, den Ulrichsberg, den Veitsberg und den Lorenziberg.

BEZIRK ST. VEIT. Der „Vierbergeweg“ führt auf den Spuren des traditionellen Vierbergelaufs durch die historische Mitte Kärntens. Nun gibt es hier einen offiziellen Wanderweg, der in beiden Richtungen durchwegs markiert und beschildert, und am Beginn jeder einzelnen Etappe mit einer Informationstafel gekennzeichnet ist. Die gesamte Wegstrecke beträgt 77 Kilometer und ist in fünf (Tages)Etappen gegliedert. Vor Kurzem wurde der Vierbergeweg, das neue Highlight der Tourismusregion Mittelkärnten, eröffnet.

Vierbergeweg für Familien

Die Route des neuen Weges

Das Besondere daran ist, dass die Wanderrouten individuell geplant werden können. Wanderer können überall „einsteigen“ und auch wieder „aussteigen“. Somit ist der Vierbergeweg für routinierte Wanderer genauso geeignet wie für Familien mit Kindern.„Das Wandern ist ein Schwerpunktthema in unserer Region“, betont Andreas Duller, Geschäftsführer der Tourismusregion Mittelkärnten. „Nicht nur Urlauber, auch Einheimische und Gäste aus den umliegenden Städten schätzen die einzigartige Naturlandschaft Mittelkärntens mit ihren vielen Wanderwegen. Mit der Eröffnung des Vierbergeweges kommt nun ein Highlight hinzu".Der Vierbergeweg führt durch die Gemeinden St. Veit, St. Georgen, Magdalensberg, Maria Saal, Glanegg, Liebenfels, St. Urban und Frauenstein. Die Routen führen vorbei an zahlreichen historischen Schauplätzen wie der alten Herzogstadt St. Veit, der Burg Hochosterwitz, dem Maria Saaler Dom, dem Herzogstuhl und dem Zollfeld.An all den Wegen gibt es eine Vielzahl an Einkehrmöglichkeiten. Je nach Vorliebe können Urlauber zwischen einem „Urlaub am Bauernhof“, Privatzimmern, Pensionen, Gasthöfen und Hotels wählen. Als besonderen Service schnürt die Tourismusregion Mittelkärnten individuelle Angebotspakete und stellt auch einen Gepäcksshuttledienst zur Verfügung.



Etappe 1 startet in der St. Veiter Altstadt und führt über die Burg Taggenbrunn, den Längsee, die Burg Hochosterwitz auf den Magdalensberg. Die Gehzeit beträgt hier fünf Stunden.

Etappe 2 führt vom Magdalensberg über Ottmanach und Maria Saal zum Herzogstuhl.

Weiter geht’s von dort mit Etappe 3 über das Zollfeld und Schloss Möderndorf auf den Ulrichsberg und weiter ins Glantal.

Etappe 4 führt über den sogenannten „Kulm“ nach Schloss Liemberg bis Gradenegg und die fünfte Etappe geht über den Abenteuer Wasser Weg in Liebenfels nach Sörg über den Lorenziberg nach St. Veit.



Der detaillierte Routenplan mit allen Wandertouren und Tipps ist auf www.kaernten-mitte.at online abrufbar und auch auf der Mittelkärnten-App zu finden.



Weitere Informationen:

Tourismusregion Mittelkärnten, 04212/ 45608

Homepage: www.kaernten-mitte.at