Muttertag: Schmetterling für die St. Veiter Mamas

Im Bewegungskindergarten St. Veit basteln die Kleinen Schmetterlinge für Mütter und Omas.



Familientag statt Feier

ST. VEIT. Reges Treiben herrscht im St. Veiter Bewegungskindergarten am Stadtrand. Denn die 50 Kinder malen, kleben und schneiden fleißig an ihren Geschenken, die sie ihren Mamas am Sonntag übergeben werden.Das Präsent ist toll: So ist der Körper des Schmetterlings eine Fotografie des Kindes. "Die Kinder basteln zwei Schmetterlinge, damit auch die Oma ein Geschenk bekommt", sagt Kindergarten-Leiterin Andrea Schnatterer.Die Muttertagsfeier im Kindergarten fällt heuer aus beziehungsweise wird mit der Feier zum Vatertag zusammengelegt. "Wir feiern allerdings nicht im Kindergarten, sondern haben einen Familientag organisiert, bei dem neben den Eltern auch die Großeltern willkommen sind", sagt Schnatterer. Am 9. Juni findet der Familientag mit Besuch der Burg Hochosterwitz statt.Ein weiterer Grund lässt heuer die interne Muttertagsfeier ausfallen: Der Bewegungskindergarten verschönt nämlich die Muttertagsfeier der Stadt St. Veit in der Blumenhalle. Begrüßungslied, zwei weitere Lieder und zwei Gedichte bereiten die Kleinen vor.

Die Forscherecke

Neu im Bewegungskindergarten ist die Forscherecke. Hier wird geprobt, experimentiert und erforscht – aktuell zum Thema Wasser. "Die Forscherecke kommt sehr gut an, die Kinder lieben das Ausprobieren mit Pipette und mehr", berichtet die Leiterin.Derzeit unterstützen Tamara Irrasch aus Kraig und Thomas Trippl aus Metnitz, Studenten der Pädagogischen Hochschule Kärnten, das Kindergarten-Team in der Forscherecke.