Neuer Redaktionsleiter bei der St. Veiter WOCHE

14.02.2018, 07:00 Uhr

Stefan Plieschnig übernimmt Tätigkeiten von Bettina Knafl.

ST. VEIT. Die bisherige Redaktionsleiterin der WOCHE St. Veit, Bettina Knafl, verabschiedet sich in die Babypause. Ihre Aufgabe in der St. Veiter Redaktion übernimmt ab sofort Stefan Plieschnig, der bisher für die redaktionelle Gestaltung der WOCHE-Ausgaben in St. Veit, Klagenfurt und Feldkirchen zuständig war.Geschäftsstellenleiter Christopher Isopp: "Mich freut es natürlich sehr, dass wir mit Stefan Plieschnig einen jungen, aber schon erfahrenen Redakteur in unserem Team in St. Veit begrüßen dürfen."