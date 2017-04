NMS machte die Herzogstadt sauber

21.04.2017, 21:14 Uhr

Die Neue Mittelschule St. Veit macht bei der Aktion "Gemeinsam machen wir Kärnten sauber" mit.

ST. VEIT (rl). Der ORF, die WOCHE und die Wirtschaftskammer starteten mit Unterstützung des Landesschulrates Kärnten die Aktion Frühjahrsputz. Mit dem Slogan "Packen wir´s an und machen Kärnten sauber" wurden die Schulen des Landes eingeladen, mitzumachen. "Wir waren sofort dazu bereit", erzählt Direktorin Barbara Woitischek, "vor allem weil es etwas ist, das alle gemeinsam machen können und das jeden von uns etwas angeht."

Freitag war Putztag

Rund 500 Schülerinnen und Schüler waren am Freitag gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern in der Herzogstadt unterwegs um diese von Müll zu befreien.Schließlich wurde als Abschluss am Hauptplatz die "Beute" im Müllwagen entsorgt. "St. Veit ist eine saubere Stadt", so Woitischek, "aber vor allem im Randgebiet haben wir doch einiges an Müll gesammelt." Für besonderes Aufsehen sorgte ein, von Schülern gefundenes, verrostetes Fahrrad. "Das könnte als Andenken an diese tolle Aktion ausgestellt werden", so Bürgermeister Gerhard Mock, der sich bei den Schülern und dem Lehrpersonal bedankte und alle zu Würstel und Getränke einlud.