St. Oswald: Pionierin des Bio-Gedankens wird 80!

19.04.2017, 18:00 Uhr

Rosalinde Tessmann wird am 21. April 80 Jahre alt. Seit über 30 Jahren beschäftigt sie sich mit Bio-Lebensmitteln und ökologischem Anbau. Zudem war sie maßgeblich an der Gründung der ältesten Landjugend im Bezirk beteiligt.

ST. OSWALD (stp). Gedichte, Musik, Religion, Bio, Öko: Das sind Begriffe, die Rosalinde Tessmann in einer Person vereint. Geboren am 21. April 1937 als Rosalinde Puck wuchs sie am elterlichen Bauernhof in St. Oswald auf, wo sie auch die Volksschule besuchte. Mit 16 Jahren begann sie beim Jugendchor in Eberstein mit dem Singen. "Ich bin täglich eine Stunde zu Fuß dorthin und wieder zurückgegangen", erinnert sich Tessmann zurück. Bei den Singwochen am Turnersee machte sie sich schließlich einen Namen.

Mitgründerin der Landjugend Eberstein

"Es war schwer. Du bist ein Niemand"

Pionierin der Bio-Bewegung

"Dankbarkeit der Menschen gibt mir Kraft"

Der Glaube ist ihr wichtig

Als Mitgründerin der Landjugend Eberstein legte sie vor über 60 Jahren den Grundstein für die Geschichte der Landjugend im Bezirk. Jahrelang war sie Mädelleiterin der Ortsgruppe Eberstein und später auch im Bezirksvorstand. "Damals war die Arbeitsleistung jedes Einzelnen am Hof vorrangig. Wir sind von Haus zu Haus gegangen um Leute für die Landjugend zu gewinnen", erzählt Tessmann und weiter: "Man hat sich getroffen, tanzen gelernt und Zeit miteinander verbracht. Ich habe sicher zehn Jahre bei der Landjugend gesungen."Ihre Ausbildung als Heilbademeisterin und Masseurin absolvierte sie in Bad Kleinkirchheim und kam aufgrund dessen auch in ein Kurhotel am Schneeberg (NÖ). Dort lernte sie Ehemann Ilmar, einen katholischen Priester, kennen. "Er war damals Kurgast. Wir haben uns kennengelernt und er hat dann alles aufgegeben für mich", erzählt Tessmann von den schwierigen Anfängen: "Es war für ihn schwer, wieder Arbeit zu finden. Wenn du dein Leben in der Kirche aufgibst, bist du ein Niemand. Keine Ausbildung hilft dir in anderen Berufen weiter."Rosalinde und Ilmar bekamen zwei Kinder: Ilmar (1969) und Noe (1972). Nach Zwischenstopps in Kolbnitz, Graz und Mödling kamen Rosalinde und Ilmar 1977 wieder zurück nach Kärnten, wo sie mit dem Bau des heutigen Kurhotels in St. Oswald begannen. "Wir haben 1985 mit zwei Zimmern begonnen. Von Anfang an wollte ich, dass wir uns mit Bio beschäftigen – auch wenn das damals nur eine Minderheit interessiert hat. Es war schon riskant, darauf in der damaligen Zeit zu setzen", so Tessmann.Den Anstoß bekam sie damals von einer befreundeten Bäurin. "Es war viel Aufklärungsarbeit zu leisten, warum ich mich vollwertig ernähren sollte. Heute ist dieser Gedanke bei vielen angekommen", meint sie.Zu Hause im Kurhotel packt Tessmann auch heute noch fleißig an. "Ich lebe von der Dankbarkeit der vielen Menschen, die zu Besuch kommen. Das gibt mir viel Kraft", so die bald 80-Jährige, die sich auch viel mit Religion beschäftigt: "Ich habe das Vertrauen, dass Gott mich nie im Stich lässt. Auch wenn uns die Kirche damals im Stich gelassen hat."Letztes Jahr wurde der von Rosalinde Tessmann angelegte Bibel-Wanderweg in St. Oswald eröffnet. Die bald 80-Jährige beschäftigt sich seit einigen Jahren intensiver mit Religion und möchte mit dem Weg inspirieren und zum Denken anregen. "Es ist wichtig, den Leuten auch geistige Nahrung zu geben", weiß Tessmann, die daraus Kraft schöpft.