St. Veits Botschafter in München

13.09.2018, 02:30 Uhr

Bürgerliche Trabantengarde und EMV-Stadtkapelle am Münchner Oktoberfest.

Live im "Ersten"

ST. VEIT. Die Bürgerliche Trabantengarde ist seit 1292 als ein wesentlicher kultureller Teil der Stadt, genauso wie seit über 150 Jahren die EMV-Stadtkapelle St. Veit. Beide Vereine nahemen am Trachten- und Schützenzug am Münchner Oktoberfest teil. Der traditionelle Trachten- und Schützenzug wird am ersten Sonntag des Oktoberfestes ausgetragen und gilt als der eigentliche Eröffnungsfestzug des Festes. 10.000 Mitwirkende sind auf dem sieben Kilometer langen Marsch quer durch die Stadt zur Theresienwiese unterwegs.Für beide Vereine ist es, nach 1977, die zweite gemeinsame Ausrückung zum Münchner Oktoberfest. Stefan Süssenbacher, Obmann der Stadtkapelle ergänzt: "Dass beide Vereine zusammen die Möglichkeit haben, sich beim größten Volksfest der Welt zu präsentieren, motiviert uns doppelt, beim Festzug entsprechend aufzutreten."Der Festzug wird am Sonntag, 23. September, live auf "Das Erste" (ARD) sowie als Aufzeichnung im Abendprogramm des Bayrischen Rundfunks gesendet. "Es ist uns wichtig, vor einem solchen Millionenpublikum einen unverwechselbaren Eindruck unserer Stadt zu hinterlassen und den Menschen vor Ort optisch und musikalisch zu zeigen, wer und woher wir sind," betont Süssenbacher.Das Oktoberfest als der bessere St. Veiter Wiesenmarkt? "Mitnichten!", entgegnet der Hauptmann der Trabanten, Andreas Ellersdorfer. "Der Wiesenmarkt ist 500 Jahre älter als das Oktoberfest. Unser Mitwirken am Wiesenmarkt-Festzug ist unsere Visitenkarte, die Teilnahme am Münchner Festzug ist das Tor zur Welt, also eine Plattform, St. Veit zu repräsentieren. Und das werden wir mit Stolz tun und eine Woche nach der Oktoberfest-Reise die Freyung mit Freude auf die Marktwiese begleiten. Daheim ist es halt doch am Schönsten."

des Münchner Oktoberfestes findet am 23. September ab 10 Uhr statt. Das Erste (ARD) übeträgt live, der Bayrische Rundfunk (BR) zeigt den Umzug um 19.15 (bis 21.15 Uhr) sowie ab 2 Uhr früh. In der ARD-Mediathek wird das Ereignis ein halbes Jahr online sein.führt sieben Kilometer quer durch München zur Theresienwiese, 10.000 uniformierte Teilnehmer sind gemeldet.Der EMV-Stadtkapelle St. Veit und die Bürgerliche Trabantengarde St. Veit werden mit der Nummer 51 im Festzug gereiht sein. Mit der Nummer 50 fährt die Kutsche des Münchner Oberbürgermeisters.37 Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle und 13 Trabenten bilden den St. Veiter Marschblock.Am 17. Oktober 1810 fand das erste Oktoberfest statt.Jährliche Besucheranzahl des Oktoberfestes: rund 6 Millionen.Die Garde wurde 1292 gegründet und ist somit die älteste Garde Kärntens.Die sechs Quadratmeter große Schwingfahne von Kaiser Karl VI. und die Uniform der Kaiserlichen Leibgarde sind die Erkennungsmerkmale der Trabanten. Andreas Ellersdorfer (42) führt die Garde als Hauptmann, sein Stellvertreter Franz Sattler (52) als Leutnant.Der Musikverein wurde im Jahr 1865 gegründet; derzeit umfasst die Kapelle 42 aktive Mitglieder.Martin Kanduth (41) leitet die Kapelle als Kapellmeister, Stefan Süssenbacher (37) als Obmann des Vereins.2012 erfolgte die Neu-Uniformierung mit der für die Stadtkapelle heute typischen Tracht.